БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ГОДА ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба принял участие в мероприятиях, посвященных завершению года Дмитрия Гулиа, объявленного в честь 150-летия со дня рождения основоположника абхазской литературы. В торжествах приняли участие члены правительства, представители научной и творческой интеллигенции, общественности.

Бадра Гунба возглавляет Государственную комиссию по празднованию юбилея Дмитрия Гулиа. И.о. главы государства возложил цветы к памятнику Народного поэта. Далее в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла церемония открытия бюста Д. Гулиа.

И.о. Президента выступил перед собравшимися с приветственной речью, в которой сказал:

«Приветствую всех собравшихся здесь, дорогих гостей, уважаемых родственников Дмитрия Гулиа!

Как известно, 2024 год объявлен Годом памяти в честь 150-летия со Дня рождения Дмитрия Иосифовича Гулиа – основоположника абхазской литературы. Для организации мероприятий была создана Государственная комиссия. Сегодня мы собрались в Абхазском государственном театре имени Самсона Чанба для проведения торжественных мероприятий, которые завершают юбилейный год Дмитрия Иосифовича Гулиа.

Невозможно переоценить значимость Дмитрия Гулиа для абхазского народа. Он стал основоположником в развитии нашей истории, языка, литературы, образовании, театре, национальной журналистике, переводе на родной язык священных писаний и т.д.

Хотел бы вкратце остановиться на мероприятиях, проведенных под руководством Государственной комиссии в течение года.

21 февраля состоялся ряд мероприятий: торжественный митинг, литературный вечер «Д. Гәлиа ҳгәадура» («Д.Гулиа – наша гордость») в СШ №1 им. Б. Шинкуба. В тот же день в Литературно-мемориальном музее Д. Гулиа был проведен вечер памяти «Жив мой очаг» с участием представителей творческой интеллигенции, молодежи и школьников.

Также, в феврале состоялась премьера спектакля «Он и она» по произведению «Переписка парня и девушки» на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

В рамках проекта «Культурные перекрёстки. Россия – Абхазия» в Москве в библиотеке им. Т. Г. Шевченко состоялась творческая встреча, посвященная наследию народного поэта и просветителя.

По случаю 150-летия со Дня рождения Дмитрия Гулиа в Очамчырском и Гулрыпшском районах были развернуты фотовыставки в Доме культуры, также проведены концерты.

В Национальной библиотеке им. И. Папаскир была организована выставка книг о творчестве Дмитрия Гулиа.

В рамках ежегодной акции «Библионочь», которая проводится в апреле в Национальной библиотеке им. И. Папаскир была развернута книжная выставка «Творчество Дмитрия Гулиа».

Национальной библиотекой им. И. Папаскир был издан библиографический указатель. В указатель включены художественные произведения, научные работы, учебники, публицистические статьи Д. И. Гулиа, литература о нем на абхазском и русском языках.

Также в мае в рамках ежегодной акции «Ночь в музее» в Литературно-мемориальном музее Д. Гулиа прошли следующие мероприятия: литературный вечер, фотовыставка, документальный фильм, экскурсия для школьников.

Хотим также отметить, что по распоряжению руководства страны для расширения мемориального дома – музея Д. Гулиа было выкуплено жилое помещение, ранее принадлежавшее семье Д. Гулиа.

К 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа переиздано Евангелие на абхазском языке. Уникальное издание было впервые выпущено в 1912 году, один из 12 подарочных экземпляров был адресован Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу. На абхазский язык священное писание было переведено комиссией, в состав которой входил Дмитрий Гулиа.

Впервые был издан альбом «Абри соуп сара» о жизни и творчестве Д. Гулиа.

В этом году зрителям Абхазского телевидения и телеканала «Абаза» было представлено немало передач, посвященных абхазскому поэту.

Ввиду обширной деятельности Дмитрия Гулиа, а также значительного вклада в науку и образование, Абхазскому научно- исследовательскому институту было присвоено было имя Дмитрия Гулиа.

В рамках реализации юбилейных мероприятий, по просьбе дирекции АБИГИ, в здании института был установлен бюст Дмитрия Гулиа.

Помимо всего вышеперечисленного во всех районах страны было проведено множество мероприятий. Во всех школах и детских садах широко отметили юбилей Народного поэта.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем членам Государственной комиссии и поблагодарить их за труд. Несмотря на то, что сегодня официально мы завершаем год Дмитрия Гулиа, работа будет продолжена.

Знаменитый русский ученый, кавказовед Николай Марр писал о Дмитрии Гулиа: «...Бесспорный факт, что до сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как Гулиа, не интересовался одновременно прошлыми судьбами и настоящим бытом Абхазии, ни один ученый, ни в Европе, ни на Кавказе... не удосуживался и нескоро удосужится для составле­ния работы, по глубине искреннего интереса подобной той, которая уже готова у Д. И. Гулиа». Эти слова, бесспорно, указывают на то, с какой искренностью и любовью относился великий поэт к своему народу.

Пока будет жив абхазский народ и абхазское государство имя Дмитрия Иосифовича Гулиа не будет забыто. В истории нашего народа он занимает особое, ни с чем не сравнимое место. Наш долг – сохранить и преумножить великое наследие Народного поэта и передать его следующим поколениям.

Благодарю, всех вам благ».