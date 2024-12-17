 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РИЦУ

Новости Среда, 18 декабря 2024 00:49
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РИЦУ

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. В Абхазии закрыли для посещения одну из главных достопримечательностей республики – Рицинский нацпарк и находящееся в нем озеро Рица. Посетить нацпарк нельзя с 17 декабря, туристическую локацию в горах закрыли из-за снегопадов и связанной с ними угрозы схода лавин.

Ведутся работы по расчистке автодорог от снега, информирует администрация Рицинского парка.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки должны завершиться в середине этой недели, затем погода нормализуется.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 18 декабря 2024 00:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ГОДА ДМИТРИЯ ГУЛИА ЖИТЕЛЬ АБХАЗИИ ПОЖАЛОВАЛСЯ НА ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ РФ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.