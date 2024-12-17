В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РИЦУ

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. В Абхазии закрыли для посещения одну из главных достопримечательностей республики – Рицинский нацпарк и находящееся в нем озеро Рица. Посетить нацпарк нельзя с 17 декабря, туристическую локацию в горах закрыли из-за снегопадов и связанной с ними угрозы схода лавин.