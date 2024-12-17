В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РИЦУ
Новости Среда, 18 декабря 2024 00:49
Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. В Абхазии закрыли для посещения одну из главных достопримечательностей республики – Рицинский нацпарк и находящееся в нем озеро Рица. Посетить нацпарк нельзя с 17 декабря, туристическую локацию в горах закрыли из-за снегопадов и связанной с ними угрозы схода лавин.
Ведутся работы по расчистке автодорог от снега, информирует администрация Рицинского парка.
Согласно прогнозам синоптиков, осадки должны завершиться в середине этой недели, затем погода нормализуется.
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