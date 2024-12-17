ЖИТЕЛЬ АБХАЗИИ ПОЖАЛОВАЛСЯ НА ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ РФ

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Бытовая жизнь в Абхазии резко ухудшилась практически во всех сферах с сентября – после того как Россия прекратила финансирование энергетической сферы, рассказал в интервью NEWS.ru местный житель студент Алим Барциц. По его словам, ситуацию невозможно исправить до появления в республике настоящей и легитимной власти.

«Политический и энергетический кризисы еще больше обострили ситуацию, а ведь уже к этому моменту было и так много проблем во всех сферах. Особенно страдают здравоохранение, образование, инфраструктура и социальные программы. А теперь люди столкнулись с новыми трудностями в доступе к медицинской помощи, обострились вопросы, связанные с жилищными условиями», – посетовал Барциц.

По его словам, свет подается два раза в день – по 1 ч. 20 мин. днем и с 9 вечера до 7 утра, что влечет за собой множество бытовых неудобств. При этом местные жители никаким образом не могут повлиять на ситуацию в республике.

«Местные жители никаким образом не могут никак повлиять на частоту отключения, потому что это не прихоть властей, а результат настоящего энергетического кризиса. Недовольство граждан, митинги ни на что не влияют. Это реальность, с которой нужно смириться и дожидаться того момента, когда в республике установится настоящая и легитимная власть», – выражает надежду Барциц.

https://news.ru/cis/stalo-izvestno-kak-isportilas-zhizn-v-abhazii-bez-finansirovaniya-rf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fdfee6731-a684-5059-bb85-116ac8890188