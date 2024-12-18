БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТПРАВКЕ ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА В НОВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ И ПРИФРОНТОВЫЕ ЗОНЫ
Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба принял участие в отправке очередного гуманитарного груза от имени народа Абхазии. Он поблагодарил всех участников и организаторов гуманитарной миссии, отметив, что эта помощь является важным проявлением солидарности.
«Этот груз направляется от имени народа Абхазии. Хочу выразить благодарность Льву Квициния и Алику Миносян за организацию столь значимой акции. Сегодня важно поддерживать людей, которые оказались в сложной ситуации, особенно наших ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Желаю им здоровья и скорейшего возвращения домой к своим семьям», – сказал Бадра Гунба.
Он также поздравил жителей России с наступающим Новым годом и пожелал мирного неба над головой.
«Такие инициативы важны в укреплении дружеских связей между нашими народами», – добавил Гунба.
По словам и.о. министра по чрезвычайным ситуациям, спецпредставителя президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами РФ Льва Квициния, подобные акции проводятся более десяти лет, начиная с 2014 года.
«Эти теплые человеческие отношения очень важны. Когда мы приезжаем, нас встречают с благодарностью, говорят много искренних слов. В Абхазии сталкивались с подобными трудностями и наше внимание, как народа, так и руководства, имеет для них большое значение», – отметил он.
Глава армянской общины Абхазии Алик Миносян подчеркнул, что мандарины для гуманитарного груза собраны жителями Абхазии, и такая традиция особенно важна накануне Нового года.
«Мы отправляем эту помощь детям и солдатам, чтобы они смогли встретить праздник с радостью. Всё делается для блага жителей новых регионов России, чтобы они могли полакомиться нашими мандаринами», – сказал А.Миносян.
Акция организована армянской общиной Республики Абхазия, Абхазской цитрусовой компанией, фондом «Амшен» при активной поддержке МЧС Республики Абхазия.
Гуманитарный груз включает 80 тонн мандаринов и 30 тонн питьевой воды. Машины с помощью направляются в Донецкую и Луганскую народные республики, Курскую область, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые регионы. Груз будет доставлен в регионы в течение четырех дней.
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