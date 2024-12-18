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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Новости Среда, 18 декабря 2024 23:49
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СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение о создании Комиссии по инвентаризации зданий и строений спортивного назначения, находящихся в ведении центральных и местных органов государственного управления.

Председателем комиссии назначен председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Тараш Хагба.

В состав комиссии входят:

– Ампар Р. Ш. – помощник председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта;

– Базба А. О. – старший референт управления экономики Аппарата Кабинета министров;

– Торчуа Л. Б. – начальник отдела управления, юрист - главный специалист Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации;

– Харчилава Д.М. – главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки Министерства просвещения;

– Чкок К. Г.– представитель Общественной организации ветеранов спорта Абхазии.

До 18 февраля 2025 года комиссия должна провести инвентаризацию зданий и строений спортивного назначения, находящихся в ведении центральных и местных органов государственного управления и представить их перечень.

Администрациям районов и города Сухум должны оказывать комиссии содействие по исполнению распоряжения.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 18 декабря 2024 23:54

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