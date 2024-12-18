ЖИТЕЛЬ С. ЛЫХНЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке, а также ввозу на территорию Абхазии наркотического средства предъявлено жителю с. Лыхны Гудаутского района Рогава Нури Джондиевичу 1988 г.р.
В инкриминируемом преступном деянии гражданина Рогава уличили сотрудники УКОН МВД, которые в результате проведенных оперативных мероприятий изъяли у последнего сильнодействующее наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере.
Запрещенное вещество последний приобрел на территории Российской Федерации, ввез в Республику Абхазия и был задержан наркоконтролем МВД совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета после прохождения государственной границы на КПП «Псоу».
Расследование в рамках уголовного дела проводит транспортная прокуратура Абхазии. На время предварительного расследования обвиняемый содержится под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
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