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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ С. ЛЫХНЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Среда, 18 декабря 2024 23:54
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ЖИТЕЛЬ С. ЛЫХНЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке, а также ввозу на территорию Абхазии наркотического средства предъявлено жителю с. Лыхны Гудаутского района Рогава Нури Джондиевичу 1988 г.р.

В инкриминируемом преступном деянии гражданина Рогава уличили сотрудники УКОН МВД, которые в результате проведенных оперативных мероприятий изъяли у последнего сильнодействующее наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере.

Запрещенное вещество последний приобрел на территории Российской Федерации, ввез в Республику Абхазия и был задержан наркоконтролем МВД совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета после прохождения государственной границы на КПП «Псоу».

Расследование в рамках уголовного дела проводит транспортная прокуратура Абхазии. На время предварительного расследования обвиняемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 18 декабря 2024 23:58

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