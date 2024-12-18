34 АППАРАТА ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста «Псоу» совместно с сотрудниками СГБ Абхазии выявили 19 аппаратов для добычи криптовалюты, а также восемь блоков питания. Из них три аппарата для добычи криптовалюты были подключены к электросети.

Аппараты находились в частном доме в г. Сухум, ул. Черкесская, д.50 принадлежащем гражданину Тарба А.А.

В ходе реализации оперативной информации должностные лица правоохранительного подразделения т/п «Псоу» совместно с сотрудниками УУР МВД Республики Абхазия обнаружили 15 аппаратов для майнинга в Сухуме по ул. Эшба.

Приблизительно в 15:00 был остановлен и досмотрен автомобиль марки БМВ за регистрационным номерным знаком М800ХХ, под управлением гражданина Республики Абхазия Пищулина И.Г.

В обеих случаях, запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждены дела об административных

правонарушениях.