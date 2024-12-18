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Абхазия Информ

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВЫРОС ПОЧТИ НА 60%

Новости Четверг, 19 декабря 2024 00:14
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ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВЫРОС ПОЧТИ НА 60%

Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Почти 25 тыс. тонн мандаринов вывезено из Абхазии в Россию, что на 9 тыс. тонн больше, чем в аналогичный период 2023 года. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния. Таким образом, объем экспорта вырос на 59%.

«Из Абхазии в Россию экспортировали 24,9 тыс. тонн мандаринов против 15,6 тыс. тонн в прошлом году в такое же время. Можно сказать, что пик цитрусового сезона наступает, поскольку в сутки уже вывозится около 1 тыс. тонн мандаринов», – сказала Квициния.

По ее словам, помимо мандаринов увеличен экспорт фейхоа, киви, лимонов и апельсинов. Фейхоа вывезли почти 1,1 тыс. тонн (на 320 тонн больше), лимонов – 304 тонны (на 140 тонн больше), апельсинов – 68 тонн (на 40 тонн больше). Также поставили 20 тонн киви, которых в 2023 году вообще не экспортировали.

По прогнозам Минсельхоза Абхазии, в нынешний цитрусовый сезон планируется экспортировать в РФ порядка 37 тыс. тонн мандаринов. Основной объем планируется вывезти до Нового года. В целом вывоз цитрусовых длится почти до марта.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 19 декабря 2024 00:17

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