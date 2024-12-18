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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ГРУЗИЕЙ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Четверг, 19 декабря 2024 00:17
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АБХАЗИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ГРУЗИЕЙ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил руководству местной энергетической компании «Черноморэнерго» провести переговоры с грузинской стороной об увеличении поставок электроэнергии в зимний период, сообщает «Интерфакс».

На заседании штаба по энергетической безопасности Бганба поручил «Черноморэнерго» обсудить с Грузией вопрос увеличения поставок электроэнергии в зимнее время. При этом Абхазия готова гарантировать возврат такого же объема электроэнергии грузинским компаниям в весеннее и летнее время, когда выработка ИнгурГЭС существенно увеличится.

Генеральный директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС после недавних осадков немного увеличился и составляет чуть больше 411 метров. Вырабатываемая ИнгурГЭС электроэнергия потребляется круглые сутки — днем во всех городах и районах Абхазии, а ночью только в восточной части страны, в западную поступает российский коммерческий переток.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 19 декабря 2024 00:19

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