АБХАЗИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ГРУЗИЕЙ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

На заседании штаба по энергетической безопасности Бганба поручил «Черноморэнерго» обсудить с Грузией вопрос увеличения поставок электроэнергии в зимнее время. При этом Абхазия готова гарантировать возврат такого же объема электроэнергии грузинским компаниям в весеннее и летнее время, когда выработка ИнгурГЭС существенно увеличится.

Генеральный директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС после недавних осадков немного увеличился и составляет чуть больше 411 метров. Вырабатываемая ИнгурГЭС электроэнергия потребляется круглые сутки — днем во всех городах и районах Абхазии, а ночью только в восточной части страны, в западную поступает российский коммерческий переток.