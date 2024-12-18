Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. В Кабинете министров прошло заседание штаба по обеспечению энергетической безопасности. Участники заседания обсудили вопросы обеспечения республики электроэнергией и состояние борьбы с майнингом.

И. о. вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба проинформировал присутствующих о том, что 450 аппаратов для майнинга криптовалют изъяли в Абхазии с 4 по 18 декабря. Он подчеркнул, что график включений электричества пока остается в силе.

«За 2024 год было выявлено и изъято 2026 аппаратов. С начала работы нашей комиссии изъято около 450 аппаратов. Если говорить о существующем графике энергоснабжения, то хотелось бы напомнить, что дневное включение электроэнергии составляет 2 часа 48 минут, а в ночное время (с 21:00 до 7:00) республика полностью обеспечивается энергоснабжением. Важно, чтобы информация о графике оставалась достоверной и люди не распространяли неподтвержденные данные. Финансирование обеспечивается как за счет средств «Черноморэнерго», так и за счет субсидий из республиканского бюджета. Эти регулярные платежи позволяют поддерживать текущий график энергоснабжения», – сказал Нанба.

И.о. министра внутренних дел Роберт Киут доложил участникам совещания, что 234 единиц оборудования для майнинга изъяли сотрудники МВД с начала работы оперштаба по борьбе с майнерами.

«С начала работы оперштаба МВД выявило и изъяло 234 единицы оборудования, а также проверило 151 объект. Работы продолжаются в штатном режиме. Ежедневно проводятся совещания с профильными подразделениями. Работа осуществляется совместно с СГБ, Энергонадзором и Госстандартом, чтобы обеспечить эффективное выполнение задач», – сказал он.

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия отметил, что уровень воды в Джварском водохранилище постепенно поднимается.

«На сегодняшний день он достиг отметки 411,35. Несмотря на это, мы его пока не срабатываем», – сказал он.

Джинджолия пояснил, что это делается для того, чтобы иметь некоторый оперативный запас на случай увеличения потребления при наступлении холодов.

30 материалов по фактам незаконной добычи криптовалют переданы в суд, еще 24 материала готовятся, сообщил руководитель Госстандарта Нарсоу Сангулия на заседании штаба. По его словам, склад для хранения изъятых майнинг-аппаратов уже переполнен.

И.о. премьер-министра Валерий Бганба поручил представителям «Черноморэнерго» обсудить возможность увеличения поставок электроэнергии с грузинской стороной.

Присутствующими рассматривался вариант увеличения зимних поставок электроэнергии за счет использования летнего перетока, когда выработка станции позволит это осуществить.

Также было принято решение в целях экономии электроэнергии отключать с полуночи освещение на республиканской трассе.

Валерий Бганба поднял вопрос ВЛ «Кавкасиони», по которой электроэнергия идёт в Россию и в Турцию. Почему Абхазия ничего не получает за транзит? Бганба поручил Джансуху Нанба разобраться в этом вопросе.

«Транзит все оплачивают, сколько он стоит? Есть какие-то коэффициенты, изучите этот вопрос. Она проходит по нашей территории, но мы оттуда ничего не имеем. Мы наблюдаем, что там постоянно идет переток и Грузию, и в Турцию. Изучите и возможно мы можем получит компенсацию за это в плане перетока или денежных средств», – констатировал Бганба.

Об этом сообщает Апсныпресс.