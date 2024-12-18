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Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПЕРВУЮ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

Новости Четверг, 19 декабря 2024 00:28
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ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПЕРВУЮ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Бадры Гунба. Членам инициативной группы выдали свидетельство о регистрации и подписные листы. Им необходимо собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.

«Центризбирком зарегистрировал инициативную группу в количестве 18 человек по выдвижению кандидата в президенты Бадры Гунба», – сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

Регистрация выдвинутых кандидатов в президенты и предложенных ими кандидатов в вице-президенты осуществляется Центризбиркомом в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее, чем за 30 дней до выборов президента.

Лица, выдвигаемые кандидатами в президенты, должны пройти тестирование на предмет свободного владения государственным языком. Тестирование будет проводить специальная лингвистическая комиссия, образованная ЦИК.

«После сдачи всех документов, у нас будет 10 дней для регистрации кандидатов. И с этого дня они официально будут иметь право заниматься агитацией», – сообщил Маршан.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 19 декабря 2024 00:30

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