ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПЕРВУЮ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ
Сухум. 18 декабря. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Бадры Гунба. Членам инициативной группы выдали свидетельство о регистрации и подписные листы. Им необходимо собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.
«Центризбирком зарегистрировал инициативную группу в количестве 18 человек по выдвижению кандидата в президенты Бадры Гунба», – сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
Регистрация выдвинутых кандидатов в президенты и предложенных ими кандидатов в вице-президенты осуществляется Центризбиркомом в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее, чем за 30 дней до выборов президента.
Лица, выдвигаемые кандидатами в президенты, должны пройти тестирование на предмет свободного владения государственным языком. Тестирование будет проводить специальная лингвистическая комиссия, образованная ЦИК.
«После сдачи всех документов, у нас будет 10 дней для регистрации кандидатов. И с этого дня они официально будут иметь право заниматься агитацией», – сообщил Маршан.
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