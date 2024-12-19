ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БЕЗОГОВОРОЧНО ОСУЖДАЮТ ПРОИЗОШЕДШЕЕ В ПАРЛАМЕНТЕ
Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Пресс-служба Народного Собрания выступила с заявление по поводу произошедшей сегодня в Парламенте стрельбе. В заявлении говорится:
«В связи с инцидентом, произошедшим с депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, в результате которого трагически погиб депутат Вахтанги Голандзия, депутат Кан Кварчия получил ранения, депутаты выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего коллеги – Голандзия Вахтанги Владимировича.
Произошло недопустимое. Депутаты Парламента безоговорочно осуждают случившееся и заверяют, что они будут действовать в рамках законодательства Республики Абхазия.
Безвременный уход из жизни Вахтанги Голандзия – невосполнимая утрата для его коллег и друзей».
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