ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БЕЗОГОВОРОЧНО ОСУЖДАЮТ ПРОИЗОШЕДШЕЕ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Пресс-служба Народного Собрания выступила с заявление по поводу произошедшей сегодня в Парламенте стрельбе. В заявлении говорится:

«В связи с инцидентом, произошедшим с депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, в результате которого трагически погиб депутат Вахтанги Голандзия, депутат Кан Кварчия получил ранения, депутаты выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего коллеги – Голандзия Вахтанги Владимировича.