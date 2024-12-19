БАДРА ГУНБА ПРОВЕЛ ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба провел экстренное заседание Совета безопасности в связи с чрезвычайным инцидентом, происшедшим в Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия. Заседание Совбеза было проведено после посещения исполняющим обязанности главы государства Республиканской больницы, куда были доставлены пострадавшие.

Но перед этим и.о. президента заслушал информацию начальника ГСО Дмитрия Дбар, прокурора города Сухум Алхаса Агумава и начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуш в связи с инцидентом, произошедшим сегодня в Парламенте.

Участники совещания доложили о начале расследования случившегося. По их словам, место происшествие оцеплено, проводятся следственные мероприятия.

Открывая заседание Совбеза, Бадра Гунба сказал: «Как вам известно, сегодня в Парламенте произошла трагедия. В результате огнестрельного ранения, несовместимого с жизнью, скончался депутат Парламента Вахтанг Голандзия. Приношу свои искренние соболезнования семье погибшего. Ранения средней степени тяжести получил депутат Парламента Кан Кварчия».

Члены Совбеза минутой молчания почтили память депутата Вахтанга Голандзия.

Исполняющие обязанности генерального прокурора и министра внутренних дел Дамир Квициния и Роберт Киут, начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар доложили Совету безопасности о проводимых оперативно-следственных действиях.

По словам Дмитрия Дбар, Государственная служба охраны совместно с прокуратурой и Министерством внутренних дел проводит мероприятие на месте происшествия.

«По поводу пистолета, который оказался внутри помещения, которое находится под охраной Государственной службы охраны, мы можем информировать, что все депутаты Парламента являются спецсубъектами и мы не имеем права их досматривать на предметы запрещенных веществ и огнестрельного оружия. Мы не можем сказать, как попал пистолет в зал заседания. По поводу этого, я думаю, что сотрудникам прокуратуры будут допрошены сотрудники Государственной службы охраны и уже все обстоятельства будут более тщательно выяснены, что произошло в этот момент. На момент происшествия сотрудники охраны оказывали первую медицинскую помощь и помогали депутатам Парламента с доставлением в больницу, то есть реагировали по факту», сообщил Дбар.

И. о. министра здравоохранения Эдуард Бутба сообщил о состоянии здоровья депутата Кана Кварчия.

Бадра Гунба обратил внимание Генеральной прокуратуры и всех силовых ведомств на необходимости скоординированных действий и принятия исчерпывающих законных мер для доведения следствия до логического завершения. Он также поручил руководителям правоохранительных органов информировать членов Совбеза о ходе расследования, а Минздраву – регулярно докладывать о состоянии здоровья депутата Кана Кварчия.

«Мероприятия оперативно-розыскного характерно проводить в соответствии с законом. Весь перечень необходимого материала продолжать собирать, учитывая, что подозреваемый является спецсубъектом. Здесь необходимо в рамках закона выдержать все эти нормы и уже выйти в Парламент с определенными, понятными позициями. Коллеги, силовики, информируйте постоянных членов Совбеза в оперативном порядке. Ход расследования под моим контролем. Будем на постоянной связи осуществлять взаимодействие.

Эдуард Валерьянович, состояние здоровья пострадавшего депутата держать на контроле, в случае необходимости, вывезти за пределы республики. Вы нас информируйте, мы окажем тоже содействие», – подчеркнул Бадра Гунба.