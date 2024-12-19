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Абхазия Информ

МВД ПРОВОДИТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Пятница, 20 декабря 2024 00:37
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МВД ПРОВОДИТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе у Парламента Адгура Харазия.

Объявлен план-перехват. Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, так же контролируются зоны государственных границ. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по г. Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2024 00:42

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