МВД ПРОВОДИТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Новости Пятница, 20 декабря 2024 00:37
Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе у Парламента Адгура Харазия.
Объявлен план-перехват. Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, так же контролируются зоны государственных границ. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по г. Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства.
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