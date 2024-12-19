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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРОЙ ГОТОВЯТСЯ МАТЕРИАЛЫ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА ХАРАЗИЯ А.Р. СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Новости Пятница, 20 декабря 2024 00:44
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ГЕНПРОКУРАТУРОЙ ГОТОВЯТСЯ МАТЕРИАЛЫ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА ХАРАЗИЯ А.Р. СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения депутата Харазия А.Р.  

19 декабря 2024 года примерно в 13:00 часов в здании Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, расположенного по адресу: г.Сухум ул.Званба, 1, в ходе заседания парламентского Комитета по экономической политике и реформам по обсуждению законопроектов в сфере запрета использования оборудования по добыче майнинга криптовалют, имел место конфликт между депутатами Народного Собрания-Парламента РА Кварчия Каном Валерьевичем и Харазия Адгуром Рафетовичем.

В ходе обсуждения депутат Харазия А.Р. из имевшегося при нем огнестрельного оружия – пистолета неустановленного образца произвел не менее четырех выстрелов, в результате чего депутат Голандзия Вахтанг Владимирович получил сквозное огнестрельное ранение в подмышечную область и Кварчия К.В. сквозное огнестрельное ранение в области локтевого сустава руки. После совершенного преступления, депутат Харазия А.Р. скрылся с места происшествия. От полученного огнестрельного ранения, не совместимого с жизнью, депутат Голандзия В.В. скончался в Республиканской больнице.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия, Генеральной прокуратурой  готовятся материалы в Верховной Суд РА для получения заключения о наличии в действиях депутата Харазия А.Р. составов преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 , пунктом «е» части 2 статьи 99 УК Республики Абхазия (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом).

По результатам получения заключения суда, в Народное Собрание – Парламент будет направлено представление о лишении неприкосновенности и даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Харазия А.Р.    

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2024 01:17

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