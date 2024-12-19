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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОСТОЙ СПОР О ЗАПРЕТЕ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТЫ ЗАКОНЧИЛСЯ УБИЙСТВОМ ДЕПУТАТА

Новости Пятница, 20 декабря 2024 01:03
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В АБХАЗИИ ПРОСТОЙ СПОР О ЗАПРЕТЕ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТЫ ЗАКОНЧИЛСЯ УБИЙСТВОМ ДЕПУТАТА

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. На этой неделе Парламент республики принял в первом чтении законопроект о запрете добычи цифровой валюты. Власти связали дефицит электроэнергии, который наблюдается в Абхазии в последнее время, именно с этим промыслом.

Сегодня, 19 декабря, в ходе комитетского заседания в местном парламенте произошёл конфликт, когда шло обсуждение вышеуказанного запрета. Депутат Адгура Харазия поддержал инициативуполного запрета майнинга. В ответ народный избранник Кана Кварчия назвал коллегу популистом. Вскоре словесная перепалка переросла в стрельбу. Первая пуля досталась Голандзии, а затем был ранен и Кварчия.

«В результате перестрелки в парламенте Абхазии пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию», – сообщил источник РИА Новости.

Голандзия получил ранение в голову, спустя немного времени он скончался. Жизни Кварчии ничего не угрожает, пуля угодила в плечо.

Местные силовики сообщили, что стрелок скрылся c места происшествия. Его местонахождение сейчас выясняется, введён план «Перехват», отметил заместитель генерального прокурора Рустан Тыркба.

Также известно, что Харазию лишат неприкосновенности.

В республике давно наблюдаются проблемы с электроэнергией. Так, 18 декабря и.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба попросил Москву бесплатно поставить на 2025 год 327 миллионов киловатт-часов. Ответ от наших властей пока не поступил.

Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты педагогам, медикам и правоохранителям. Кроме того, в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости. Такие жёсткие меры введены в связи с тем, что абхазы не выполнили обязательства по гармонизации законодательств двух стран.

В середине ноября оппозиция устроила в центре Сухума массовые беспорядки из-за соглашения с Россией об инвестициях, ратификацию которого должен был рассмотреть парламент. Бунтари считали, что после вступления документа в силу наши компании начали бы строить в республике апартаменты и местный бизнес не выдержал бы конкуренции.

Каждый год с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающую республику, сокращается, и уровень водохранилища падает. Абхазия вынуждена импортировать электричество из России – ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти суммы не были заложены в бюджет 2024 года, так что правительство решило прибегнуть к чрезвычайным мерам.

Сейчас действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки. Из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии запрещён майнинг.

https://tsargrad.tv/news/posle-konflikta-s-rossiej-abhazija-doshla-do-ruchki-ubivajut-deputatov_1105283?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fe93ec289-ffba-5f01-a0fa-61509db78450

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2024 01:11

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