СТРЕЛЬБА В ПАРЛАМЕНТЕ АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ВО ВРЕМЯ СПОРА О МАЙНИНГЕ

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Стрельба в парламенте Абхазии, в ходе которой погиб депутат, произошла во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, между депутатами разгорелся спор на заседании комитета. После словесной перепалки депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Парламентарий Вахтанг Голандзия попытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову.

Подозреваемый Харазия скрылся с места происшествия. Кварчия, получивший касательное ранение головы и сквозное ранение плеча, находится в реанимации.

В республике объявили план «Перехват», проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

«Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, также контролируются зоны государственных границ. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства», – сообщило агентство со ссылкой на МВД Абхазии.

https://regnum.ru/news/3936566?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/e93ec289-ffba-5f01-a0fa-61509db78450