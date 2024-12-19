ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ СТРАНЫ ПЕРЕНЕСЕНО

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. Торжественное открытие главной ёлки страны в Сухуме переносится на 25 декабря в связи с чрезвычайным происшествием в столице. К такому решению пришли участники совещания под председательством главы Администрации города Сухум Беслана Эшба.

«Открытие ёлки планировалось 20 декабря, но произошло ЧП, повлёкшее смерть депутата Вахтанга Голандзия и ранение депутата Кана Кварчия. Считаю невозможным проведение развлекательных мероприятий, когда предстоят гражданская панихида и похороны. Дата открытия ёлки переносится на среду, 25 декабря. Понимаем трагичность событий, но детям надо организовать новогоднюю ёлку и дать им возможность встретить праздник», – сказал Беслан Эшба.

Руководителям управлений столичной администрации поручено привести план мероприятий в соответствии с новыми датами. На совещании они рассказали о технической и организационной готовности к запланированным мероприятиям.

Ежегодные новогодние мероприятия для жителей и гостей Сухума проводятся Управлением культуры, управлением образования и Управлением по вопросам молодёжи и спорта Администрации города Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.