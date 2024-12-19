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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Пятница, 20 декабря 2024 00:52
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ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 19 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Республики Абхазия Валерий Бганба провел заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго».

По информации и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, 450 майнинг-аппаратов изъято в Абхазии с 4 по 18 декабря.

«В течение 2024 года всего выявлено и изъято 2026 аппаратов, в том числе за декабрь, с начала работы штаба - порядка 450. В целом, если говорить о существующем графике, хотелось бы попросить людей, которые дезинформируют общество, распространяют не подтвержденные графики, не делать этого. Существующий график, в том режиме, по которому идем, остается. Если будут какие-то изменения, мы заблаговременно проинформируем. Пока идем по графику – дневное включение 2 ч. 40 минут, в ночное с 21 часа до 7 утра идет общее обеспечение электроэнергией по всей республике. Финансовое обеспечение за счет средств «Черноморэнерго» и за счет субсидий республиканского бюджета поступают, мы систематически проплачиваем, что дает возможность в текущий момент идти по такому графику», – сказал Джансух Нанба.

«Основная работа сейчас на силовые структуры. Пока не будет принят в окончательном чтении закон, запрещающий майнинг, мы просто рассчитываем на вас», – сказал Валерий Бганба.

«С 24 ноября 2024 года, МВД изъято 234 майнинг оборудования, проверен 151 объект. Работу продолжаем в штатном режиме, ежедневно совещаемся с профильными подразделениями, изыскиваем все возможные средства для работы более усиленно в этом направлении. СГБ с нами вместе, а также Энергонадзор, Госстандарт», – отметил и.о. министра внутренних дел Роберт Киут.

Глава Госстандарта Нарсоу Сангулия проинформировал членов штаба, что 30 материалов по фактам незаконной добычи криптовалют переданы в суд.

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия проинформировал, что идет накопление уровня воды в Джварском водохранилище и составляет на данный момент 411 метров. При аварийной остановке станции ИнгурГЭС уровень достигал меньше 110 метров.

Действующий график веерных включений электроэнергии остается в силе, так как выработку гидроэлектростанции пока не увеличили. «При наступлении холодов у нас может увеличиться потребление со стороны ИнгурГЭС. Чтобы иметь оперативный запас, мы идем на этом уровне», – сказал Джинджолия.

Валерий Бганба вновь поднял вопрос отключения интернета, который используют для майнинга криптовалюты.

По словам председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланда Берулава, отключение интернета будет нести негативные последствия.

«Отключение интернет дает только лишь определение нагрузки на электросеть, но не более того. Длительное отключение принесет другие отрицательные моменты – это приостановка работы банковской системы. У операторов связи есть еще межроуминговое соглашение с российской стороной, которая им приносит определенные доходы. Если будет отключение на длительно время, соответственно, операторы с российской стороны будут расторгать договора по межроуминговому соглашению, что финансово оказывает давление на наших операторов связи», – сказал Берулава.

«Жизнь человека и его здоровье важнее, чем интернет. Дети могут замерзнуть, взрослые могут замерзнуть, воды нет. Не успеваем даже воду подавать в дома. Шестнадцатиэтажные дома, как они должны выживать. Интернет смотреть? Это не просто праздный вопрос. Это безопасность наших людей», – сказал Валерий Бганба.

И.о. премьер-министра поручил членам штаба провести переговоры с руководством ИнгурГЭС об увеличении поставок электричества в зимнее время с компенсацией в летний период.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2024 00:56

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