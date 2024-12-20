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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОДНУЮ АРТИСТКУ АБХАЗИИ СОФУ АГУМАА С ЮБИЛЕЕМ

Новости Суббота, 21 декабря 2024 00:41
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БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОДНУЮ АРТИСТКУ АБХАЗИИ СОФУ АГУМАА С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил Народную артистку Абхазии Софу Агумаа с юбилеем.

«Дорогая Софа Хинтруговна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Вы посвятили всю свою жизнь национальному театральному искусству. На протяжении многих лет вы играли на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

Роли, исполнявшиеся Вами, на долгие годы останутся в памяти благодарных зрителей. С самого начала театральной карьеры Вас сопровождала любовь народа. Вы многое сделали для воспитания талантливой молодежи и сегодня продолжаете наблюдать за ней, прививать ей любовь к сцене.

Дорогая Софа Хинтруговна, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни», – говорится в поздравлении.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Суббота, 21 декабря 2024 01:01

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