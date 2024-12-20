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Абхазия Информ

В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ

Новости Суббота, 21 декабря 2024 00:56
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Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. И.о. генерального прокурора Абхазии Д.Г. Квициния в Верховный суд направлено представление о даче заключения на наличие в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Харазия Адгура Рафетовича признаков преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29, пунктом «е» части 2 статьи 99 Уголовного кодекса республики Абхазия (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом).

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