В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ
Новости Суббота, 21 декабря 2024 00:56
Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. И.о. генерального прокурора Абхазии Д.Г. Квициния в Верховный суд направлено представление о даче заключения на наличие в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Харазия Адгура Рафетовича признаков преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29, пунктом «е» части 2 статьи 99 Уголовного кодекса республики Абхазия (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом).