ВЕРХОВНЫЙ СУД ДАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. Коллегия судей Верховного суда в составе председательствующего Темура Шония и членов коллегии – Лии Адлейба, Генри Гамисония рассмотрела в закрытом судебном заседании представление и.о. генерального прокурора Дамира Квициния о даче заключения о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Харазия Адгура Рафетовича признаков преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 – пунктом «е» части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Суд дал заключение о наличии признаков преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 – пунктом «е» части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия (умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом) в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия А. Харазия.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимается генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.