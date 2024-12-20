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Абхазия Информ

В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОМАРА СМЫР

Новости Суббота, 21 декабря 2024 01:04
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В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОМАРА СМЫР

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. 18 декабря 2024 года Смыр О.С., подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, явился в прокуратуру города Сухум и был задержан в порядке статей 91,92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазии. Органом предварительного расследования в Сухумский городской суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смыр О.С.

18 декабря 2024 г. под председательством судьи Сухумского городского суда Чанба М.В. было вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства прокуратуры города Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Смыр О.С., последний был освобожден в зале суда.

20 декабря 2024 г. в Кассационную коллегию по уголовным Верховного суда Республики Абхазия прокуратурой города Сухум внесено кассационное представление об отмене постановления, вынесенного судом первой инстанции – об отказе в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого О.С. Смыр.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 21 декабря 2024 01:09

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