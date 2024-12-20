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Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН МИХАИЛА САНГУЛИЯ

Новости Суббота, 21 декабря 2024 01:09
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СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН МИХАИЛА САНГУЛИЯ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. В связи с кончиной общественно-политического деятеля, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, депутата IV, V и вице-спикера VI созывов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Сангулия Михаила Петровича, распоряжением и. о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганба создана Государственная комиссия по организации похорон в составе:

– Авидзба Ф. Л. –. вице-спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (председатель);

– Ашуба Н. Н. – общественно-политический деятель Абхазии;

– Авидзба В. Р. – глава администрации Гудаутского района;

– Гобечия В. Г. – председатель Совета старейшин Гудаутского района и член Совета старейшин Республики Абхазия;

– Ладария Р. М. – общественный деятель Абхазии;

– Лакоба А. С. – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

– Маршания З. К. – заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия;

– Чкотуа Д. А. – глава администрации села Лыхны Гудаутского района;

– Шамба Л. Н. – общественно-политический деятель Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 21 декабря 2024 01:23

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