СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН МИХАИЛА САНГУЛИЯ
Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. В связи с кончиной общественно-политического деятеля, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, депутата IV, V и вице-спикера VI созывов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Сангулия Михаила Петровича, распоряжением и. о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганба создана Государственная комиссия по организации похорон в составе:
– Авидзба Ф. Л. –. вице-спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (председатель);
– Ашуба Н. Н. – общественно-политический деятель Абхазии;
– Авидзба В. Р. – глава администрации Гудаутского района;
– Гобечия В. Г. – председатель Совета старейшин Гудаутского района и член Совета старейшин Республики Абхазия;
– Ладария Р. М. – общественный деятель Абхазии;
– Лакоба А. С. – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
– Маршания З. К. – заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия;
– Чкотуа Д. А. – глава администрации села Лыхны Гудаутского района;
– Шамба Л. Н. – общественно-политический деятель Абхазии.