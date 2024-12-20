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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ВАХТАНГИ ГОЛАНДЗИЯ

Новости Суббота, 21 декабря 2024 01:15
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СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ВАХТАНГИ ГОЛАНДЗИЯ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. Распоряжением и.о. премьер-министра Валерия Бганба создана Государственная комиссия по организации похорон депутата Парламента, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжденного медалью «За Отвагу», Голандзия Вахтанга Владимировича.

В состав комиссии, возглавляемой и. о. вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансухом Нанба входят:

вице-спикер Парламента Астамур Аршба;

глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава;

председатель Совета старейшин села Кутол Очамчырского района А. Гургулия;

депутат Парламента Резо Зантария;

председатель Совета старейшин Очамчырского района, член совета старейшин Абхазии Ю. Лагвилава;

заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Абхазии З. Маршания;

депутат Парламента Тимур Шергелия;

глава Администрации села Кутол Очамчырского района Геннадий Цулая.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 21 декабря 2024 01:34

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