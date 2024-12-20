СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ВАХТАНГИ ГОЛАНДЗИЯ
Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. Распоряжением и.о. премьер-министра Валерия Бганба создана Государственная комиссия по организации похорон депутата Парламента, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжденного медалью «За Отвагу», Голандзия Вахтанга Владимировича.
В состав комиссии, возглавляемой и. о. вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансухом Нанба входят:
вице-спикер Парламента Астамур Аршба;
глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава;
председатель Совета старейшин села Кутол Очамчырского района А. Гургулия;
депутат Парламента Резо Зантария;
председатель Совета старейшин Очамчырского района, член совета старейшин Абхазии Ю. Лагвилава;
заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Абхазии З. Маршания;
депутат Парламента Тимур Шергелия;
глава Администрации села Кутол Очамчырского района Геннадий Цулая.