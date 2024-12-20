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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: СЛУЧИВШЕЕСЯ В ПАРЛАМЕНТЕ НАНЕСЛО СЕРЬЕЗНЫЙ УРОН АБХАЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Новости Суббота, 21 декабря 2024 01:34
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: СЛУЧИВШЕЕСЯ В ПАРЛАМЕНТЕ НАНЕСЛО СЕРЬЕЗНЫЙ УРОН АБХАЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. Члены Общественной палаты глубоко потрясены трагическими событиями, произошедшими в стенах Парламента Республики Абхазия.

19 декабря, во время заседания парламентского комитета был ранен депутат, ветеран Отечественной войны Народа Абхазии, кавалер ордена «Леона», награждённый медалью «За Отвагу» Кан Кварчия и погиб ветеран Отечественной войны Народа Абхазии, награждённый медалью «За Отвагу» депутат Вахтанги Голандзия.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это – трагедия не только для семьи, но и для всего нашего общества.

Совершенное преступление уже нанесло серьезный урон абхазской государственности, репутации республики и ее институтов. В связи с этим считаем крайне необходимым оставаться в правовом поле. Важно не допустить эскалации конфликта, проявить терпимость, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить еще большей трагедии, дать возможность правоохранительным органам принять меры, предусмотренные законом. Приверженность этому также подтвердил Парламент Республики Абхазия, заявив о готовности содействовать правоохранительным органам в осуществлении их полномочий», – отмечается в заявлении Общественной палаты.

Общественная палата выражает надежду, что из случившейся трагедии будут сделаны соответствующие выводы не только законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, но и обществом в целом, общей задачей которых является укрепление законности, соблюдение принципа неизбежности наказания.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 21 декабря 2024 01:36

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