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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО 43 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Суббота, 21 декабря 2024 01:36
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ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО 43 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. В результате проведенных профилактических мероприятий по борьбе с незаконной добычей криптовалют сотрудники отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району выявили и изъяли 8 майнинг-аппаратов. Оборудование было установлено в доме № 184 по ул. Курчатова, в п. Агудзера, владелец – Федонников Виктор Михайлович. Аппараты переданы на склад Госстандарта РА.

Факт незаконного подключения к электросети с целью майнинга криптовалют выявили сотрудники Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с районным отделом Госбезопасности Абхазии.

Вечером 20 декабря, в ходе реализации поступившей оперативной информации правоохранители при участи специалистов Госстандарта демонтировали и изъяли 30 единиц майнинг-аппаратов в доме № 15 по ул. Русских Добровольцев, в г. Гагра. Оборудование принадлежало Овнанян Эдгару Ишхановичу.

В ходе реализации оперативной информации должностные лица УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками УУР МВД Республики Абхазия выявили функционирующие аппараты для добычи криптовалюты в количестве 5 ед., подключенные к общей энергосети путем проложения под землей электрического провода. Аппараты располагались в лесном массиве в г. Сухум, ул. Лакербая.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 21 декабря 2024 01:41

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