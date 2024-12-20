ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО 43 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. В результате проведенных профилактических мероприятий по борьбе с незаконной добычей криптовалют сотрудники отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району выявили и изъяли 8 майнинг-аппаратов. Оборудование было установлено в доме № 184 по ул. Курчатова, в п. Агудзера, владелец – Федонников Виктор Михайлович. Аппараты переданы на склад Госстандарта РА.

Факт незаконного подключения к электросети с целью майнинга криптовалют выявили сотрудники Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с районным отделом Госбезопасности Абхазии.

Вечером 20 декабря, в ходе реализации поступившей оперативной информации правоохранители при участи специалистов Госстандарта демонтировали и изъяли 30 единиц майнинг-аппаратов в доме № 15 по ул. Русских Добровольцев, в г. Гагра. Оборудование принадлежало Овнанян Эдгару Ишхановичу.

В ходе реализации оперативной информации должностные лица УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками УУР МВД Республики Абхазия выявили функционирующие аппараты для добычи криптовалюты в количестве 5 ед., подключенные к общей энергосети путем проложения под землей электрического провода. Аппараты располагались в лесном массиве в г. Сухум, ул. Лакербая.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.