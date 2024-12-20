ЛИРИКА, ПРЕГАБАЛИН И МЕФЕДРОН В ОДНОЙ БАРСЕТКЕ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации 18 декабря должностные лица правоохранительного подразделения т/п «Псоу» совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта задержали и досмотрели гражданина Республики Абхазия Торчуа Олега Рауфовича, который следовал в качестве пассажира на рейсовом автобусе по маршруту Ростов – Сухум.

Во время личного досмотра в одном из отсеков барсетки были обнаружены лекарственные препараты – блистеры с капсулами красно-белого цвета с маркировкой «Лирика» 300 мг, в другом отсеке были обнаружены блистеры с капсулами желтого цвета с маркировкой «Прегабалин» 300 мг, а также был обнаружен шприц, в котором содержалась жидкость.

Все это было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД РА, представленные на исследование капсулы в количестве 220 шт. являются психотропными веществами массой 66 гр. Представленная жидкость из шприца является наркотическим веществом «Мефедрон», масса сухого остатка жидкости 0,046 гр.

Торчуа О.Р. задержан и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия. Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.