ТПП ПРОВЕЛА НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. В преддверии Нового года, Торгово-промышленная палата Республики Абхазия организовала новогоднюю ярмарку местных производителей. Мероприятие проходило в выставочном зале гостиничного комплекса «Интер-Сухум» и привлекло большое количество посетителей, которые смогли приобрести различные новогодние авторские изделия и тем самым порадовать себя и своих близких.

88 представителей малого и среднего бизнеса представили товары новогодней тематики.

В зале царило предпраздничное настроение, звучала веселая музыка, гостей и участников ярмарки развлекали аниматоры.

Для еще большего поднятия настроения, ТПП организовало небольшой фуршет с шампанским, напитками и сладостями.

«В наши дни новогодние ярмарки – это не только массовые мероприятия в преддверии праздников, но и двигатели развития туризма, деловой активности и малого бизнеса. Сегодняшняя ярмарка – это не просто выставочная площадь, заполненная экспонентами, желающими продвигать и продавать свои товары и услуги, это атмосферное событие, с возможностью не только порадовать наших граждан и помочь им наполнить свой праздник теплом и радостью, а также поддержать местных производителей», – сказала президент ТПП Тамила Мерцхулава.

В конце мероприятия для участников ярмарки, ТПП в преддверии праздника разыграла подарочные сертификаты обладатели которых, будут иметь возможность сделать приятные покупки в известных магазинах нашей столицы и воспользоваться услугами одного из модных салонов красоты.