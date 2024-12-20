УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ АГТРК

В состав Общественного совета при АГТРК вошли:

– Бганба Мадина Нодариевна;

– Берзения Георгий Леонидович;

– Герия Роман Шотаевич;

– Гумба Марина Сабриевна;

– Логуа Нугзар Чичикоевич;

– Ходжаа Эмма Шотаевна;

– Чанба Нодар Викторович.

Общественный совет рассматривает основные вопросы, связанные с творческой и производственно-хозяйственной деятельностью

АГТРК, в том числе:

– предлагает новые направления деятельности АГ ТРК;

рассматривает вопросы творчества, журналистской этики и профессиональной самостоятельности АГТРК;

– определяет методы и способы проведения эфирной кампании, производства специальных выпусков передач, принимает решения по введению новых рубрик и снятию устаревших;

– рассматривает проекты структуры, штатного расписания и сметы расходов АГТРК;

– рассматривает годовой план работы (сетку программного вещания) АГТРК;

– публикует ежегодные отчеты и рекомендации Общественного совета с оценками деятельности АГТРК и её руководства;

– участвует в обсуждении создания, реорганизации и прекращения деятельности структурных подразделений АГТРК;

– организует публичные встречи с представителями различных категорий аудитории для изучения общественного мнения;

– уведомляет генерального директора и Премьер-министра Республики Абхазия об имеющихся разногласиях с АГТРК и нарушениях АГТРК нормативных правовых актов Республики Абхазия в сфере средств массовой информации и доступа к информации, представляет им ходатайства об устранении этих нарушений.