УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ АГТРК
Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. И.о. премьер-министра Валерий Бганба подписал Распоряжение «Об утверждении состава Общественного совета при Абхазской государственной телерадиокомпании».
В состав Общественного совета при АГТРК вошли:
– Бганба Мадина Нодариевна;
– Берзения Георгий Леонидович;
– Герия Роман Шотаевич;
– Гумба Марина Сабриевна;
– Логуа Нугзар Чичикоевич;
– Ходжаа Эмма Шотаевна;
– Чанба Нодар Викторович.
Общественный совет рассматривает основные вопросы, связанные с творческой и производственно-хозяйственной деятельностью
АГТРК, в том числе:
– предлагает новые направления деятельности АГ ТРК;
рассматривает вопросы творчества, журналистской этики и профессиональной самостоятельности АГТРК;
– определяет методы и способы проведения эфирной кампании, производства специальных выпусков передач, принимает решения по введению новых рубрик и снятию устаревших;
– рассматривает проекты структуры, штатного расписания и сметы расходов АГТРК;
– рассматривает годовой план работы (сетку программного вещания) АГТРК;
– публикует ежегодные отчеты и рекомендации Общественного совета с оценками деятельности АГТРК и её руководства;
– участвует в обсуждении создания, реорганизации и прекращения деятельности структурных подразделений АГТРК;
– организует публичные встречи с представителями различных категорий аудитории для изучения общественного мнения;
– уведомляет генерального директора и Премьер-министра Республики Абхазия об имеющихся разногласиях с АГТРК и нарушениях АГТРК нормативных правовых актов Республики Абхазия в сфере средств массовой информации и доступа к информации, представляет им ходатайства об устранении этих нарушений.