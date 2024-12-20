ФЕСТИВАЛЬ «МАНДАРИН» В АБХАЗИИ УСТАНОВИТ РЕКОРД

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. Рекордно высокую елку из мандаринов установят в Абхазии в рамках новогоднего фестиваля «Мандарин». Фестиваль будет проходить в начале января. Проблемы с электричеством в Абхазии не помешают проведению яркого фестиваля «Мандарин», на празднике планируется установить мировой рекорд.

Мандариновая елка будет сооружена в рамках фестиваля, ее высота составит 5 м, прежний рекорд составлял 3 м, рассказали организаторы мероприятия. На фестивале также можно будет совершить полет на воздушном шаре, посетить цитрусовые плантации – поучаствовать в сборе урожая и сделать эффектные фотографии, посмотреть кино на пляже, послушать музыку в парке «Апсны», посетить фермерскую выставку и различные мастер-классы.

Кроме того, туристам предлагается «сыграть» мандариновую свадьбу – на станции Гума появится тематическая фотозона с тортом.

Фестиваль стартует 3 января и продлится до 8 января, «Мандарин» будет проходить в Абхазии впервые на Новый год 2025 года.