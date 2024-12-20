ПЯТЕРО СПОРТСМЕНОВ СУХУМСКОЙ КОМАНДЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА КОСИКИ КАРАТЭ

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. В подмосковном городе Пушкино состоялся главный турнир года – Чемпионат и первенство Всероссийской федерации косики каратэ. В этом престижном соревновании, собравшем сильнейшие команды со всей России, по приглашению президента Всероссийской Федерации косики каратэ Олега Эстона, приняли участие пять каратистов федерации косики каратэ Республики Абхазия.

Двое спортсменов сухумской команды стали победителями турнира: Бутба Тимур в весовой категории 80 кг и возр. кат. 14-15л. и Ходжоян Эрик в возрастной категории 16-17 лет, до 60 кг.

Дгебия Сият завоевал 2-место в возрастной категории 8-9лет до 30 кг.

И два бронзовых призера – Лакашия Еснат и Маргания Ярна в возрастной категории 12-13лет до 40кг.

Тренирует спортсменов президент Федерации косики каратэ Абхазии Адлейба Демис.