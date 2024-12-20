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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ИМЕНИ ФОТОКОРА ТАСС СОЛОВЬЕВА

Новости Суббота, 21 декабря 2024 02:09
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В СУХУМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ИМЕНИ ФОТОКОРА ТАСС СОЛОВЬЕВА

Сухум. 20 декабря. Абхазия-Информ. Анжела Кучуберия/ ТАСС. Журналисты Абхазского телевидения и агентства «Спутник-Абхазия» стали победителями конкурса имени Героя Абхазии фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева «Взгляд-2024», ежегодно проводимого представительством Россотрудничества Абхазии, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Конкурс стартовал 21 ноября, победителей и призеров определяли в семи номинациях. В 2024 году конкурс посвящен 15-летию представительства Россотрудничества в Абхазии.

В номинациях «Лучший телевизионный материал» и «Освещение СВО» победу одержала журналист Абхазского телевидения Гугуца Вардания, за «Лучший радиоматериал» наградили журналиста «Спутник Абхазия» Наалу Мукбу, за «Лучший материал на интернет-ресурсах и личных блогах» Сарию Кварацхелию («Спутник Абхазия»), за «Освещение деятельности представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и традиций российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества» Алику Трапш (Абхазское ТВ), «Общие страницы истории российского и абхазского нардов» Бадрака Авидзбу («Спутник Абхазия»).

В преддверии 80-летия Победы специальным призом руководителя представительства Россотрудничества Владислава Куликова наградили корреспондента Абхазского телевидения Шазину Ханагуа за репортаж о бессмертном полку.

«В этом году на конкурсе им. фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева, чье имя не должно быть предано забвению, было семь номинаций, поступило множество заявок от молодых журналистов, благодарим всех участников за проявленный интерес», – сказал Куликов.

При этом он отметил, что Россотрудничество уделяет большое внимание тематике честной непредвзятой журналистики и ежегодно проводит международную медиапремию «Честный взгляд».

«В нынешнем году церемония награждения победителей состоялась 3 декабря, и отрадно, что в качестве почетных гостей в ней приняли участие четверо представителей абхазских СМИ», – сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 21 декабря 2024 02:21

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