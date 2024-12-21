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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

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октября 14 2023
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АДГУРА ХАРАЗИЯ ЛИШИЛИ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

Новости Воскресенье, 22 декабря 2024 01:04
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Сухум. 21 декабря. Абхазия-Информ. Такое решение было принято на внеочередном заседании сессии Парламента.

За проголосовало 28 депутатов.

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