АДГУРА ХАРАЗИЯ ЛИШИЛИ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Новости Воскресенье, 22 декабря 2024 01:04
Сухум. 21 декабря. Абхазия-Информ. Такое решение было принято на внеочередном заседании сессии Парламента.
За проголосовало 28 депутатов.
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