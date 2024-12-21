ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА

наша страна переживает серьезные испытания. Все мы были свидетелями недавнего ноябрьского политического кризиса, который мог вывести нас за рамки конституционного поля.

Ситуация привела к тяжелым последствиям. Бюджет государства испытывает непомерную нагрузку. Приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии. Возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат.

Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо.

Коллапс энергетической системы сделал трудновыносимой жизнь граждан республики, нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, экономики в целом.

Отключение света по 9-11 часов в сутки – приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения.Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

Мы оказались в полной темноте в прямом и переносном смысле. Нездоровая политическая борьба подвергает опасности настоящее и будущее Абхазского государства. Раздоры наносят серьезный удар по имиджу страны.

Сложившаяся ситуация ещё более накаляет внутренние противоречия. Именно это послужило детонатором трагедии, случившейся на днях в Парламенте страны. В результате погиб депутат Народного Собрания, достойный сын Отечества Вахтанг Голандзия.

Впору задаться вопросами: что происходит с нами и куда мы катимся? В какую более глубокую пропасть мы готовы сорваться?

А это неминуемый процесс саморазрушения, который станет необратимым.

Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране – и власть, и оппозиция. Но вопрос сейчас не в том, кто больше виноват. Сейчас надо предпринимать конкретные шаги для того, чтобы вернуть людям свет и тепло в их дома, восстановить веру в перспективы нашей страны и в то, что мы не останемся один на один с тяжелыми проблемами.

К сожалению, в краткосрочной перспективе своими силами нам не справиться.

Как исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии.

Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее.

Уважаемые соотечественники,

как известно, в Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению меня кандидатом в Президенты Республики Абхазия.

Мною принято решение участвовать в выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года.

Призываю всех участников предстоящей избирательной кампании действовать в рамках закона, проявлять уважение прежде всего к своему народу, проявлять высокую политическую культуру.

Любая деятельность, которая нарушает законодательство, наносит ущерб обществу и Абхазскому государству, должна решительно пресекаться.

Необходимо преодолеть разобщённость, работать исключительно в интересах народа. И, что принципиально важно, не наносить вреда отношениям с союзниками Абхазии. Их у нас не много. А главный – Российская Федерация.

Что касается первоочередных задач социально-экономического развития страны, как я вижу, решение большинства из них будет связано с нашим стратегическим партнером – Россией.

На протяжении многих десятилетий Российская Федерация оказывает нам неоценимую помощь и поддержку. Более 200 межправительственных и межгосударственных соглашений создают прочную основу для нашего дальнейшего развития и достижения долгосрочных целей.

Мы обязаны воспользоваться этими возможностями для укрепления нашего государства, сохранения этноса, качественного улучшения благосостояния граждан.

Мы должны напряженно работать вместе не только ради будущего, но и ради создания достойных условий нашим соотечественникам в настоящее время.

Спасибо за внимание».