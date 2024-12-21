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Абхазия Информ

В КРЕМЛЕ ПООБЕЩАЛИ АБХАЗИИ ОТВЕТ ПО ГУМАНИТАРНОЙ ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Воскресенье, 22 декабря 2024 01:13
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В КРЕМЛЕ ПООБЕЩАЛИ АБХАЗИИ ОТВЕТ ПО ГУМАНИТАРНОЙ ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 21 декабря. Абхазия-Информ. Абхазия получит ответ России по вопросу гуманитарной поставки электроэнергии. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда попросит, будет, конечно. Абхазия – родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания, и счастья», – ответил Песков соответствующий вопрос «РИА Новости».

Ранее в этот день исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в своем обращении к народу сообщил, что запросил у России гуманитарную поставку электроэнергии в связи с кризисом в республике.

Ситуация с электроэнергией обострилась на фоне приостановления программ российской помощи Абхазии и политического кризиса в республике. 12 ноября в столице произошли стычки возле здания Службы госбезопасности Абхазии. 19 ноября Аслан Бжания подал заявление о своей отставке с поста президента республики, в тот же день и. о. главы государства стал вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

10 декабря официальный представитель Кремля заявил, что Россия и Абхазия обсуждают темы инвестиционного соглашения и социальных выплат жителям республики.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 декабря 2024 01:15

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