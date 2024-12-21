В КРЕМЛЕ ПООБЕЩАЛИ АБХАЗИИ ОТВЕТ ПО ГУМАНИТАРНОЙ ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«Когда попросит, будет, конечно. Абхазия – родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания, и счастья», – ответил Песков соответствующий вопрос «РИА Новости».

Ранее в этот день исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в своем обращении к народу сообщил, что запросил у России гуманитарную поставку электроэнергии в связи с кризисом в республике.

Ситуация с электроэнергией обострилась на фоне приостановления программ российской помощи Абхазии и политического кризиса в республике. 12 ноября в столице произошли стычки возле здания Службы госбезопасности Абхазии. 19 ноября Аслан Бжания подал заявление о своей отставке с поста президента республики, в тот же день и. о. главы государства стал вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

10 декабря официальный представитель Кремля заявил, что Россия и Абхазия обсуждают темы инвестиционного соглашения и социальных выплат жителям республики.