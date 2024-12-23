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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА, ОТ ИМЕНИ НАРОДА АБХАЗИИ, ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫСШЕМУ РУКОВОДСТВУ РОССИИ ЗА ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Новости Понедельник, 23 декабря 2024 17:44
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА, ОТ ИМЕНИ НАРОДА АБХАЗИИ, ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫСШЕМУ РУКОВОДСТВУ РОССИИ ЗА ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Власти Абхазии намерены активизировать борьбу с майнингом криптовалюты, чтобы более экономно использовать российскую электроэнергию, заявил «Интерфаксу» и. о. премьер-министра Абхазии, начальник штаба по борьбе с майнингом Валерий Бганба.

«За последнее время изъято более 500 устройств для майнинга криптовалюты, которые после решения суда будут уничтожены. И мы планируем усилить борьбу с майнингом. К этой работе привлечены служба госбезопасности, милиция и, естественно, энергетики. Активно работаем с провайдерами интернета, информация от которых позволяет определить местоположение майнинговых ферм», – отметил Бганба.

И. о. премьера заверил, что «руководство республики делает всё возможное, чтобы максимально рачительно использовать гуманитарный переток электроэнергии из России».

«Хочу выразить искреннюю благодарность от всего народа Абхазии высшему руководству России за помощь в критической ситуации», – сказал Бганба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 23 декабря 2024 17:46

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