Абхазский драмтеатр: 25 и 30 декабря в 11:00 и 13:00 – новогодняя сказка «Мириа» режиссера Тимура Квеквескири.

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Афиша культурных событий в Абхазии с 23 по 29 декабря.

Абхазская Госфилармония: 28 декабря в 12:00 – новогодняя сказка «Акаҷбеира ахәшә» («Лекарство от жадности») государственного абхазского Молодежного театра.

РУСДРАМ: 27, 28 и 29 декабря в 12:00 и 15:00 – премьера детского спектакля «Двенадцать месяцев» режиссера Джамбула Жордания.

Новогодние мероприятия:

25 декабря в 21:00 – открытие главной елки страны на площади Свободы в Сухуме;

25 декабря в 17:00 – новогодний праздник на площади Пицундского храма;

27 декабря в 16:00 – новогодняя ярмарка в парке имени Ленина в Гудауте.