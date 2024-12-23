 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Новости Понедельник, 23 декабря 2024 17:46
Оцените материал
(0 голосов)
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Афиша культурных событий в Абхазии с 23 по 29 декабря.

Абхазский драмтеатр: 25 и 30 декабря в 11:00 и 13:00 – новогодняя сказка «Мириа» режиссера Тимура Квеквескири.

Абхазская Госфилармония: 28 декабря в 12:00 – новогодняя сказка «Акаҷбеира ахәшә» («Лекарство от жадности») государственного абхазского Молодежного театра.

РУСДРАМ: 27, 28 и 29 декабря в 12:00 и 15:00 – премьера детского спектакля «Двенадцать месяцев» режиссера Джамбула Жордания.

Новогодние мероприятия:

25 декабря в 21:00 – открытие главной елки страны на площади Свободы в Сухуме;

25 декабря в 17:00 – новогодний праздник на площади Пицундского храма;

27 декабря в 16:00 – новогодняя ярмарка в парке имени Ленина в Гудауте.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 23 декабря 2024 17:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА, ОТ ИМЕНИ НАРОДА АБХАЗИИ, ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫСШЕМУ РУКОВОДСТВУ РОССИИ ЗА ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.