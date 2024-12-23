АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Афиша культурных событий в Абхазии с 23 по 29 декабря.
Абхазский драмтеатр: 25 и 30 декабря в 11:00 и 13:00 – новогодняя сказка «Мириа» режиссера Тимура Квеквескири.
Абхазская Госфилармония: 28 декабря в 12:00 – новогодняя сказка «Акаҷбеира ахәшә» («Лекарство от жадности») государственного абхазского Молодежного театра.
РУСДРАМ: 27, 28 и 29 декабря в 12:00 и 15:00 – премьера детского спектакля «Двенадцать месяцев» режиссера Джамбула Жордания.
Новогодние мероприятия:
25 декабря в 21:00 – открытие главной елки страны на площади Свободы в Сухуме;
25 декабря в 17:00 – новогодний праздник на площади Пицундского храма;
27 декабря в 16:00 – новогодняя ярмарка в парке имени Ленина в Гудауте.
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