НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИНИВЭН С ТАЙНИКАМИ

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе контроля транспортных средств был остановлен автомобиль марки TOYOTA ALPHARD, прибывший из Республики Абхазия. Иномарку, вызвавшую подозрение, направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, в результате которого таможенники установили наличие в машине посторонних вложений.

В ходе таможенного досмотра в минивэне было обнаружено несколько тайников, в которых была спрятана табачная продукция. Сигареты находились под водительским и передним пассажирским сидениями, в заднем крыле под обшивкой, а также в полости диска запасного колеса автомобиля.

После демонтажа всех тайников из машины извлекли 1 000 пачек (20 000 штук) сигарет марки «CENTER» без российских акцизных марок и специальной маркировки.

Сигареты и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Образцы задержанной партии сигарет направлены на экспертизу в целях установления их рыночной стоимости. По результатам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Справка. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Таможенные органы наделены полномочиями по полноценному расследованию таких дел.