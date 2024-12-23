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Абхазия Информ

ДВА КОНФИСКОВАННЫХ АБХАЗСКИХ МИНИВЭНА ПЕРЕДАНЫ НА НУЖДЫ СВО

Новости Понедельник, 23 декабря 2024 17:57
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ДВА КОНФИСКОВАННЫХ АБХАЗСКИХ МИНИВЭНА ПЕРЕДАНЫ НА НУЖДЫ СВО

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Автомобили из Республики Абхазия, изъятые по фактам нарушения таможенного законодательства переданы в Министерство обороны РФ. Транспортные средства были выявлены на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни по фактам нарушений временного ввоза иностранных транспортных средств.

В рамках административных производств по статье 16.18 КоАП РФ «Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами» по решению суда транспортные средства были обращены в собственность государства.

Оформив необходимые документы, сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.

За 2023-2024 годы на нужды спецоперации сочинские таможенники организовали передачу 23 транспортных средств, а также более 20 тысяч пачек сигарет, квадрокоптер, 1200 предметов бытовой химии, тканей, обуви и других товаров на сумму более 8 млн руб.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 23 декабря 2024 18:01

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