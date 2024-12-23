В ГОСДУМЕ ОБЪЯСНИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Российская сторона возобновила поставки электроэнергии в Абхазию ради местных жителей, заявил NEWS.ru первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, Москва всегда поддерживала и будет поддерживать народ республики как в энергетической сфере, так и в социально-экономической.

«Мы за все эти годы огромное количество обязательств взяли на себя для того, чтобы народ Абхазии чувствовал себя комфортно по многим направлениям. Все, что касается той ситуации, которая сложилась, когда даже в парламенте убивают депутатов, – это провокации, направленные в первую очередь на нагнетание обстановки внутри Абхазии, это те силы, которые просто делят внутри Абхазии шкуру неубитого медведя», – отметил Водолацкий.

Данные вопросы, по его словам, предстоит решать народу этой страны, чтобы внутри гражданского общества не создавались различные группировки и течения, преследующие сиюминутную выгоду, но не заботящиеся о безопасности. Выборы весной следующего года должны быть направлены на стабилизацию обстановки, подчеркнул Водолацкий.

«Я думаю, возобновление потока электроэнергии поможет в улучшении отношений, а самое главное, чтобы эта электроэнергия пошла на то, чтобы люди жили комфортно, особенно в предновогоднюю ночь, чтобы электроэнергия была на объектах социальной сферы, но ни в коем случае не тратилась на майнинг. Местные власти должны отрезать все майнинговые фирмы от электроснабжения», – резюмировал парламентарий.

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба сообщил, что Россия начала осуществлять гуманитарный переток электроэнергии. С соответствующим запросом власти обратились к Москве на фоне кризисной ситуации в сфере энергетики. Ожидается, что с 23 декабря население будет получать электроэнергию 20 часов в сутки.