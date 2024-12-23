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Абхазия Информ

РОССИЯ СЖАЛИЛАСЬ НАД АБХАЗИЕЙ: «ВМЕСТО КНУТА – ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ»

Новости Понедельник, 23 декабря 2024 18:04
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РОССИЯ СЖАЛИЛАСЬ НАД АБХАЗИЕЙ: «ВМЕСТО КНУТА – ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ»

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Россия начала поставлять электроэнергию в Абхазию из-за сожаления о жителях республики. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы поступаем так, потому что жалко нам людей в Абхазии, которые оказались в таком положении... Это жест доброй воли со стороны России», – отметил Затулин в беседе с «Газетой.Ru». Он добавил, что Абхазия должна учесть выводы из этого поступка.

Затулин не уточнил, какую именно сумму Россия выделит на гуманитарные поставки электроэнергии в регион. Он отметил, что до 29 ноября 2024 года Россия уже отправляла ее по сниженным ценам, особенно в период падения уровня воды в реке Ингури.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика больше не может самостоятельно справляться с ситуацией и обратилась за помощью к Москве в виде бесплатных поставок электричества. В ответ на это 22 декабря Россия начала осуществлять поставки электроэнергии в Абхазию в рамках гуманитарной помощи.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что приостановка продаж туров из России в Абхазию направлена на воспитание местного бизнеса. Как отметил Мурадян, российские туристы играли ключевую роль в финансовых поступлениях республики.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 23 декабря 2024 18:06

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