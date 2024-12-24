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Абхазия Информ

УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С МАЙНИНГОМ

Новости Вторник, 24 декабря 2024 19:17
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УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С МАЙНИНГОМ

Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба в целях усиления мер по борьбе с потреблением электроэнергии для осуществления деятельности по добыче криптовалюты поручил:

– создать на базе Министерства внутренних дел Республики Абхазия структурное подразделение по борьбе с деятельностью по добыче криптовалюты,

– разработать для принятия в установленном порядке нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого структурного подразделения;

– создание структурного подразделения осуществить в пределах численности работников аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия, установленного нормативным правовым актом.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 24 декабря 2024 19:21

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