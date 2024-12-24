УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С МАЙНИНГОМ
Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба в целях усиления мер по борьбе с потреблением электроэнергии для осуществления деятельности по добыче криптовалюты поручил:
– создать на базе Министерства внутренних дел Республики Абхазия структурное подразделение по борьбе с деятельностью по добыче криптовалюты,
– разработать для принятия в установленном порядке нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого структурного подразделения;
– создание структурного подразделения осуществить в пределах численности работников аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия, установленного нормативным правовым актом.