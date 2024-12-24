ГЛАВНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА СТРАНЫ ЗАЖЖЁТСЯ 25 ДЕКАБРЯ

Инженер по благоустройству МУ «Управление городским хозяйством» Администрации г. Сухум Кама Кутелия рассказала, что в нынешнем году вся площадь Свободы, на которой установлена ёлка, будет взята под шатер.

«В прошлом году часто слышала от горожан, которые гуляли на площади, что им хочется больше сказочной атмосферы, как им хочется сидеть на площади под гирляндами, как это бывает в других странах. Мы решили все пожелания наших горожан и гостей учесть. Вся площадь масштабно взята под красивый световой шатер. Руководство столицы поддержало идею, и мы провели очень сложную работу – был построен каркас, который является необходимой частью шатра, куда мы крепили гирлянды. Многие видели, как мы занимались оформлением несмотря ни на что, на холод, дождь и отсутствие света. Генератор сутками у нас работал на площади и всё делали для того, чтобы яркое место притяжения было в праздники для наших детишек, для людей», – сказала Кама Кутелия.

Главная ёлка страны каждый год разная в цветовой гамме, заметила она.

«В этом году мы решили, что сделаем ёлку в традиционно тёплых тонах. Очень много гирлянд, которые использовали в прошлогодних ёлках. А игрушки в этом году новые, так как стилистика ёлки другая. Игрушки красивые, дизайнерские. На новогоднее оформление ёлки, шатра, реконструкцию консолей по проспекту Леона, новые игрушки потрачено 2 миллиона 300 тысяч рублей», – сказала Кама Кутелия.

Она отметила, что столики, которые стоят у павильонов, будут под шатром.

«И это прямо радует глаз. Под освещением будут сидеть посетители», – сказала Кутелия.

По ее словам, центральная аллея, которая ведёт к улице Ардзинба от площади, с помощью Торгово-промышленной палаты ежегодно благоустраивается.

«Они вносят свою лепту. В этом году там появились новые инсталляции в виде ёлочек и музыкальных фонарей», – уточнила Кама Кутелия.

Новогодние инсталляции расставлены Администрацией Сухума также в разных локациях по столице.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.