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Абхазия Информ

МЕЛКОНЯН ДИАНА – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА ПО БОКСУ

Новости Вторник, 24 декабря 2024 19:50
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МЕЛКОНЯН ДИАНА – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА ПО БОКСУ

Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Мелконян Диана, воспитанница секции бокса Управления по делам молодёжи и спорта, стала победительницей новогоднего турнира по боксу, который проходил в станице Суворовской Ставропольского края. В соревнованиях приняли участие спортсмены различных возрастных категорий: юноши и девушки 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010 годов рождения, юниоры и юниорки 2008-2007 годов рождения, а также мужчины и женщины 1985-2006 годов рождения. Общее количество участников, представляющих различные регионы Северного Кавказа – более 200 человек.

Мелконян Диана, представлявшая Республику Абхазия, продемонстрировала выдающееся мастерство и завоевала золотую медаль турнира.

Её тренирует Авидзба Давид.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 24 декабря 2024 20:07

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