ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия доводит до сведения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц условия добровольного перехода на упрощенную систему налогообложения.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, изъявившим желание перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, необходимо уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.

Пакет документов, необходимый для подачи уведомления включает:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РА, вид на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства);

• доверенность от юридического лица либо нотариально заверенная доверенность от физического лица, обладающим статусом индивидуального предпринимателя, информацию о наличии полномочий, позволяющих действовать без доверенности (устав, учредительный договор и т.д.).

• свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)

• Уведомление по форме, согласно Приложению № 2 к Приказу Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия от 03.12.2024г. №268;

• документы, подтверждающие суммы полученных доходов в рамках предыдущего налогового периода по УСН:

• для юридических лиц - выписки по всем Р/С или сведения из журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов (ПКО и РКО, Унифицированная форма № КО-3) за предшествующий налоговый период по УСН;

• для индивидуальных предпринимателей – выписки по всем Р/С или книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей.

• Документы, подтверждающие сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий год – количество сотрудников, которые работали в организации в определённый период времени: в течение месяца, квартала или другого периода.

• Для исчисления среднесписочной численности работников за год, необходимо просуммировать количество работников за каждый день месяца и разделить это значение на количество календарных дней в месяце. кол-во сотрудников

кол-во дней (за год)

• Среднесписочная численность работников = ——————————

кол-во дней в году

• Документы, подтверждающие стоимость амортизируемого имущества: оборотно-сальдовая ведомость (анализ счета по субконто, карточка счета) по счету 01 для юридических лиц и книга учета основных средств и расчета амортизации на соответствующий год для индивидуальных предпринимателей.

Налоговая ставка по Упрощенной системе налогообложения устанавливается в размере 6 процентов с совокупного дохода.

За более подробной информацией можно обратиться в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия либо в любую подведомственную территориальную инспекцию.

Ознакомиться с Законом Республики Абхазия «Об упрощенной системе налогообложения» можно на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.