В СУХУМЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ДОМ АДГУРА ХАРАЗИЯ

Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Сегодня, 24 декабря 2024 г., примерно в 14.10 часов, были произведены выстрелы в направлении частного дома по ул. Джонуа, 36.

Выездом оперативно-следственной группы УВД по г. Сухум установлено, что неизвестным, находящимся в салоне автомобиля на пассажирском сидении, произведено не менее 25 выстрелов, предположительно из автомата «Калашникова» калибра 5.45 мм.