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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ДОМ АДГУРА ХАРАЗИЯ

Новости Вторник, 24 декабря 2024 20:11
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В СУХУМЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ДОМ АДГУРА ХАРАЗИЯ

Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Сегодня, 24 декабря 2024 г., примерно в 14.10 часов, были произведены выстрелы в направлении частного дома по ул. Джонуа, 36.

Выездом оперативно-следственной группы УВД по г. Сухум установлено, что неизвестным, находящимся в салоне автомобиля на пассажирском сидении, произведено не менее 25 выстрелов, предположительно из автомата «Калашникова» калибра 5.45 мм.

На месте происшествия изъяты гильзы калибра 5.45 мм в количестве 21 единицы. В ходе осмотра зафиксировано 25 пулевых пробоин в воротах дома по указанному адресу. Так же установлены повреждения в фасаде, входной двери и окнах дома.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное преступление, а также иных причастных лиц.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 24 декабря 2024 20:15

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