В СУХУМЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ДОМ АДГУРА ХАРАЗИЯ
Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Сегодня, 24 декабря 2024 г., примерно в 14.10 часов, были произведены выстрелы в направлении частного дома по ул. Джонуа, 36.
Выездом оперативно-следственной группы УВД по г. Сухум установлено, что неизвестным, находящимся в салоне автомобиля на пассажирском сидении, произведено не менее 25 выстрелов, предположительно из автомата «Калашникова» калибра 5.45 мм.
На месте происшествия изъяты гильзы калибра 5.45 мм в количестве 21 единицы. В ходе осмотра зафиксировано 25 пулевых пробоин в воротах дома по указанному адресу. Так же установлены повреждения в фасаде, входной двери и окнах дома.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное преступление, а также иных причастных лиц.
Об этом сообщает сайт МВД.