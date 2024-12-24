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Абхазия Информ

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА КОВАЧА

Новости Вторник, 24 декабря 2024 20:20
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125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА КОВАЧА

Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств Абхазии, основоположника абхазской музыкальной фольклористики, автора первых в истории Абхазии нотных изданий, сборников народных песен. Константин Ковач (24.12.1899 – 06.09.1939) – композитор и музыковед, венгр по происхождению, страстно влюблённый в абхазский музыкальный фольклор, собрал и записал несколько сот песен и танцевальных мелодий.

Издал такие книги, как «101 абхазская народная песня», «Песни Кодорских абхазов» и другие. Ему было 26 лет, когда он приехал в Абхазию, чтобы поправить свое здоровье после ранения.

Ковач сблизился с деятелями абхазской культуры в особенности с Кондратом Дзиздария, который познакомил его с Нестором Лакоба. Ковач на материале абхазских народных мелодий сам написал десятки произведений для симфонического оркестра.

Ковач – основатель Сухумского музыкального училища, симфонического оркестра и оркестра абхазских народных инструментов.

За выдающиеся заслуги перед абхазским искусством К. Ковачу было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Абхазии».

В 1937 году в связи с репрессиями Константин Ковач вынужден был покинуть Абхазию.

Имя Константина Ковача носит сухумская Детская школа искусств №1.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 24 декабря 2024 20:22

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