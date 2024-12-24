ПОЛИТОЛОГ РАССКАЗАЛ, КАК МОЖНО РАЗРЕШИТЬ КРИЗИС В АБХАЗИИ

Сухум. 24 декабря. Абхазия-Информ. Политолог Сергей Михеев заявил, что кризис в Абхазии могут решить только местные власти. Его слова передает РИА Новости. По его словам, в Сухуме слишком привыкли полагаться на помощь Москвы.

«С Абхазией – как и со всеми другими странами постсоветского пространства, мы их разбаловали до невозможности», – поделился эксперт.

Он добавил, что к инвестиционному соглашению между Россией и Абхазией скорее всего придется вернуться, и в Абхазии это понимают. Речь идет, в том числе, о межправительственном соглашении об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии.

В ноябре в республике прошли массовые протесты, во время которых оппозиция требовала от парламента не принимать соглашение. Протесты привели к тому, что парламент проголосовал против ратификации соглашения, а президент страны Аслан Бжания ушел в отставку.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Россия и Абхазия продолжат обсуждение вопросов об инвестиционных проектах и социальном обеспечении абхазцев.

Ранее в парламенте Абхазии приняли в первом чтении законопроект о запрете майнинга.