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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ 19 ДЕКАБРЯ

Новости Среда, 25 декабря 2024 18:23
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ 19 ДЕКАБРЯ

Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, посвященное трагическому событию, произошедшим в Народном Собрании 19 декабря с. г. и вызвавшему большой общественный резонанс. В заседании приняли участие и. о. министра внутренних дел Роберт Киут, зампредседателя Службы государственной безопасности Заал Хварцкия, замгенпрокурора Руслан Тыркба и другие представители правоохранительных структур.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с расследованием убийства депутата Вахтанги Голандзия, попыткой убийства депутата Кана Кварчия и обстрелом дома, принадлежащего депутату Адгуру Харазия.

Заслушав представителей силовых структур, депутаты выразили готовность оказать содействие правоохранительным органам по расследованию случившегося.

Напомним, что 19 декабря в Парламенте в ходе заседания Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, в рамках которого обсуждался законопроект «О запрете на осуществление майнинга криптовалют», произошел конфликт между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия.

Депутат А. Харазия из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в сторону депутата К. Кварчия, вследствие чего депутат В. Голандзия получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, а депутат К. Кварчия был ранен.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2024 18:28

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